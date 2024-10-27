نشر الأحد ، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرض نادي مانشستر يونايتد لهزيمة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، من أمام نادي وست هام يونايتد بهدفين لواحد، في مباراة احتضنها ملعب لندن، الأحد.

وتجمد رصيد فريق "الشياطين الحمر" عند النقطة 11 في المركز الرابع عشر على سلم ترتيب مسابقة البريميرليغ، بعد الفوز في 3 مباريات مقابل الخسارة في 4 والتعادل في اثنتين.

وفاز مانشستر يونايتد، تحت قيادة إريك تين هاغ، في مباراة واحدة فقط في آخر 8 مباريات خاضها بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2025/2024.

وتسببت الخسارة أمام وست هام يونايتد في تلقي تين هاغ للمزيد من الانتقادات، إضافة إلى المطالب برحيله عن منصبه.

وقال المدرب الهولندي في مؤتمر صحفي، عقب المباراة: "أشعر بالشفقة حقًا تجاه لاعبي فريقي، لقد لعبوا بشكل جيد جدًا، لقد حاربوا بجد معًا، لقد كانوا عازمين جدًا على الوصول وتسجيل الأهداف، هذا أمر محبط جداً".

وأضاف: "كرة القدم لا تقف مع الفريق الأفضل دائمًا، اليوم أصبح الأمر واضحًا للغاية، لقد كنا أفضل بكثير من المنافس، وهناك أمران: لم نسجل وكان القرار سيئًا للغاية من قِبل الحكم (باحتسابه ركلة جزاء لصالح وست هام يونايتد)".

وتابع: "الآن علينا أن نظهر المزيد من الشخصية إذا كان هناك الكثير من الضغوط ضدنا، علينا أن نبقى سويًا ونواصل القتال ونحافظ على الروح، عندما تفوز بالمباريات، فهذا حافز، ووقود لإعطاء الفرق الثقة والاعتقاد القوي".

وأتمّ إريك تين هاغ: الآن نحن نعود، وعلينا أن نتعامل مع هذا الإحباط، سنفعل، نحن أقوياء، الجميع أقوياء، سنواصل القتال من أجل مانشستر يونايتد".