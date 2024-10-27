نشر الأحد ، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، السبت، عن تعيين الفرنسي هيرفي رينارد مديراً فنياً للمنتخب الوطني إلى نهاية 2025 مع خيار التمديد حتى نهائيات كأس آسيا 2027، خلفاً للإيطالي روبرتو مانشيني.

ونشر حساب منتخب "الأخضر"، على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، فيديو يحمل الإعلان عن عودة المدرب البالغ من العمر 56 عاماً إلى منصبه كمدرب لسالم الدوسري ورفاقه.

وقال رينارد على أعقاب إعلان عودته: "لم أكن أنوي الرحيل، لكن عندما يطرق وطنك بابك يجب عليك أن تجيب، علاقتي بالسعودية واللاعبين والجماهير وجميع الذكريات لا يمكن أن أنساها، لم أنهِ قصتي في السعودية بعد، أنا عُدت".

وكان هيرفي رينارد قد تولى تدريب المنتخب السعودي بين يوليو/ تموز 2019 ومارس/ آذار 2023.

وقاد رينارد منتخب "الأخضر" إلى الوصول لنهائيات كأس العالم 2022، وتحقيق فوزاً تاريخياً على منتخب الأرجنتين في افتتاح مشواره بالبطولة التي أقيمت في الأراضي القطرية.