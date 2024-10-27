نشر الأحد ، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرض نادي ريال مدريد لخسارة بنتيجة عريضة من أمام منافسه برشلونة بأربعة أهداف دون رد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني "لا ليغا".

وتناوب على تسجيل أهداف "الفريق الكتالوني" روبرت ليفاندوفسكي (ثنائية) ولامين يامال ورافينيا، في الدقائق 54 و56 و77 و84 من زمن المباراة.

بهذا الفوز، عزز نادي برشلونة من صدارته لسلم ترتيب المسابقة برصيد 30 نقطة، فيما تجمد رصيد غريمه التقليدي، ريال مدريد، عند النقطة 24 في المركز الثاني.

نستعرض فيما يلي أبرز ما شهده الكلاسيكو:

-نجح ليفاندوفسكي في تسجيل هدفين خلال دقيقتين فقط، من تسديدة وكرة رأسية.

-بعد تسجيله للهدف الثالث، انتاب لامين يامال فرحة عارمة ورقص فرحاً برفقة زميله أليخاندرو بالدي.

-شعر كيليان مبابي بالحزن والحسرة، إذ تمكّن من الوصول لشباك المنافس في مناسبتين عند الدقيقتين 30 و65، إلا أن الحكم ألغى الهدفين بداعي التسلل.

-شهد الشوط الثاني نقاشاً حاداً بين غافي وفينيسيوس جونيور عقب تنافسهما على الكرة.

-وقعت مشادة كلامية بين أحد أعضاء الجهاز الفني في "الفريق الكتالوني" مع مدرب فريق "الميرنغي"، كارلو أنشيلوتي، بعد تسجيل الفريق الضيف للهدف الرابع.