دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحتضن العاصمة المصرية القاهرة مواجهة من العيار الثقيل بين النادي الأهلي المصري، بطل دوري أبطال إفريقيا، ونادي العين الإماراتي، بطل دوري أبطال آسيا، في الدور الثاني من كأس القارات للأندية.

وتقام المباراة في استاد القاهرة الدولي في التاسعة (بتوقيت دبي) والثامنة (بتوقيت مكة) من مساء غدٍ الثلاثاء المقبل.

وتقرر أن يقود المباراة الحكم التركي خليل أوموت ميلير، على أن يرتدي النادي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر وحارس المرمى طاقماً من اللون البنفسجي، بينما يرتدي نادي العين طاقمًا من اللون الأسود بالكامل، وحارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق السماوي.

وسيواجه الفائز من هذه المباراة الفائز من مواجهة بطل أمريكا الجنوبية وباتشوكا المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية، ضمن الدور ما قبل النهائي في 14 ديسمبر/ كانون الأول.

وكان نادي العين قد تأهل لمواجهة نظيره الأهلي بعد فوزه على نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 2/6، في الدور الأول.

وتختلف التوقعات حول الفريق الذي بإمكانه حسم المباراة لصالحه، فما رأيك؟