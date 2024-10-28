دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اجتمع مسؤولون في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين، مع مدرب المنتخب الوطني، هيرفي رينارد، بعد وصول الأخير إلى أراضي المملكة العربية السعودية.

وحضر الاجتماع رينارد ورئيس الاتحاد، ياسر المسحل، والأمين العام والمدير الفني في الاتحاد ومدير منتخب "الأخضر"، إبراهيم القاسم وحسين الصادق وناصر لارقيت، وقد تمّ استعراض خطة الإعداد القادمة للفريق.

ونشر حساب المنتخب السعودي على منصة إكس (تويتر سابقًا) لقطات مصورة من الاجتماع، بينها لقطة تجمع المسحل وهيرفي رينارد وهما يحملان قميص الفريق.

وبدأ رينارد مهامه على الفور، إذ تواجد في مدرجات ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، لمتابعة مباراة بين الشباب والرياض، والتي انتهت بفوز الأول بهدفين نظيفين، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس الملك.

وعاد المدرب الفرنسي (56 عامًا) لتدريب منتخب "الأخضر" مجددًا خلفًا للإيطالي روبرتو مانشيني، إذ سبق لرينارد أن قاد اللاعب سالم الدوسري ورفاقه بين يوليو/ تموز 2019 ومارس/ آذار 2023.

وساهم هيرفي رينارد في وصول المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم 2022، وتحقيق فوزًا تاريخيًا على منتخب الأرجنتين في افتتاح مشواره بالبطولة التي أقيمت في قطر.