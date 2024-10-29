دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز النادي الأهلي المصري على منافسه العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة أقيمت على أرض استاد القاهرة الدولي، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الثاني من مسابقة كأس القارات للأندية.

وجاءت أهداف فريق "المارد الأحمر" عن طريق وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد أفشة في الدقائق 32 و55 و90+ من زمن المباراة، عبر تسديدة أرضية وأخرى عالية من داخل الصندوق ومن علامة الجزاء.

بهذا الفوز، حقق النادي الأهلي لقب يحمل مسمى "كأس إفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ"، كما بلغ الدور ما قبل النهائي في المسابقة.

وسيخوض الأهلي مواجهة الدور التالي في 14 ديسمبر/ كانون الأول، على أن يلعب مع الفائز من مباراة بطل أمريكا الجنوبية وباتشوكا المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية.