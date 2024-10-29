دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أبدى مانشستر يونايتد الإنجليزي رغبته بالتعاقد مع مدرب سبورتنغ لشبونة البرتغالي، روبين أموريم، بعد رحيل إريك تين هاغ عن منصبه.

وكان فريق "الشياطين الحمر" قد أنهى مؤخرًا عقد تين هاغ بعد أن قضى قرابة عامين ونصف في إنجلترا.

قال سبورتنغ لشبونة في بيان، الثلاثاء: "أعرب مانشستر يونايتد عن اهتمامه بتعيين روبين أموريم مدربًا له، وأشار مجلس إدارة النادي إلى الشروط والأحكام المنصوص عليها في عقد التوظيف الساري بين سبورتنغ لشبونة والمدرب، وتحديداً فيما يتعلق بالشرط الجزائي الذي يبلغ 10 ملايين يورو".

وأوضح النادي البرتغالي أن مسؤولو فريق "الشياطين الحمر" قد أبدوا رغبتهم بدفع قيمة الشرط الجزائي المذكورة.

ماذا نعلم عن روبين أموريم؟

يبلغ أموريم من العمر 39 عامًا، إذ ولد في مدينة لشبونة البرتغالية في 27 يناير/ كانون الثاني 1985، لديه شهادة التدريب "UEFA Pro"، وبدأ مسيرته التدريبية في عام 2018، ويفضّل خطة لعب 3/4/3، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

قاد نادي سبورتنغ لشبونة في عام 2020 ويرتبط معه بعقدٍ حتى صيف عام 2026، وحقق معه ألقاب الدوري البرتغالي وكأس البرتغال وكأس السوبر البرتغالي.