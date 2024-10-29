نشر الاثنين ، 28 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خسر لاعب منتخب البرازيل وفريق ريال مدريد الإسباني، فينيسيوس جونيور، جائزة الكرة الذهبية 2024 المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، لأفضل لاعب كرة القدم للرجال.

وجاء فينيسيوس في المركز الثاني بقائمة أفضل 30 لاعباً، خلف متوسط ميدان منتخب إسبانيا ومانشستر سيتي الإنجليزي، رودري، الذي ظفر بالجائزة .

وعقب إعلان خسارته للجائزة، كتب فينيسيوس جونيور على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "سأفعل ذلك 10 مرات إذا لزم الأمر، فهم ليسوا مستعدين".

وحرص عدد من اللاعبين على دعم فينيسيوس، من بينهم كريم بنزيما توني كروس وأردا غولر وإدواردو كامافينغا، عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وقاطع ريال مدريد حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس إذ لم يحضر فينيسيوس وجود بيلينغهام وكيليان مبابي وكارلو أنشيلوتي الحفل دون أن يكشف الفريق عن سبب ذلك.

وأعلن في الحفل عن فوز ريال مدريد بجائزة أفضل فريق لكرة القدم وأنشيلوتي بجائزة أفضل مدرب للرجال وكيليان مبابي بالمشاركة مع هاري كين بجائزة "غيرد مولر" كأفضل هدّاف.