هدف "مُذهل" لكاسيميرو مع مانشستر يونايتد "يثير تفاعلا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- افتتح كاسيميرو، متوسط ميدان مانشستر يونايتد، أهداف مباراة "الشياطين الحمر" مع ليستر سيتي، على أرض ملعب الأول، الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وجاء هدف كاسيميرو في الدقيقة 15 من زمن المباراة، بطريقة جميلة للغاية، إذ سدد الكرة ببراعة من منطقة بعيدة عن المرمى لتسكن الشباك، مسجلاً أحد أجمل أهدافه مع مانشستر يونايتد.

وتفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع هدف متوسط الميدان البالغ من العمر 32 عاماً، إذ نال الإشادة والإطراء.

ويعد هذا الهدف هو الثاني لكاسيميرو في مختلف مسابقات الموسم الجاري 2025/2024، عقب خوضه 13 مباراة.