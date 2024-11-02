دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي نيوكاسل يونايتد على منافسه أرسنال بهدف مقابل لا شيء، في مباراة أُقيمت على أرض ملعب "سانت جيمس بارك"، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وجاء هدف فريق "الماكبايس" الوحيد عن طريق المهاجم ألكسندر إيزاك في الدقيقة 12 من زمن المباراة.

وعقب تفوقه على النادي اللندني، كتب حساب نادي نيوكاسل يونايتد على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "من لندن وجاي ملعبنا.. بيرجع فاضي!".

وتفاعل متابعون مع هذه التدوينة، إذ قال أحدهم: "ثلاث نقاط ثمينة و هدية لكم من أرتيتا"، وقال آخر: "عقبال ما تعملوها مع السيتي".

ووصل فريق "الماكبايس"، المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، للنقطة 15 في المركز الثامن على سلم ترتيب مسابقة البريميرليغ.