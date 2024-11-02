أنس جابر تحضر مباراة النصر والهلال.. ولقطة مع رونالدو تشعل تفاعلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حضرت أنس جابر، لاعبة تنس تونسية، مباراة بين ناديي النصر والهلال على أرض ملعب الأول بارك، الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025/2024.

وتداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) لقطات مصورة تظهر تواجد أنس جابر في الملعب على هامش حضورها لديربي الرياض والذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله.

وأظهرت لقطات لقاء لاعبة التنس التونسية بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، عقب المباراة، مما أثار تفاعلاً.

وقالت أنس جابر عن لقائها برونالدو في تدوينة: "لا حاجة للكلمات، شكراً لك"، وأرفقت التدوينة برموز تعبيرية.