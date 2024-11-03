دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشرك دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، نجله جوليانو في مباراة الفريق مع لاس بالماس، على أرض ملعب "طيران الرياض ميتروبوليتانو"، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني (لا ليغا).

ونجح جوليانو في افتتاح أهداف المباراة عند الدقيقة 37 من زمن المباراة عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لينتاب اللاعب ووالده فرحة عارمة.

ويعد هذا الهدف هو الأول لجوليانو (21 عاماً) بقميص أتلتيكو مدريد، بعد خوضه 10 مباريات بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2025/2024.

وأعاد هدف جوليانو إلى الأذهان الهدف الأول لوالده دييغو، مع أتلتيكو مدريد، الذي أحرزه في نوفمبر/ تشرين الثاني 1994.

وكان دييغو (54 عاماً) قد تولى تدريب أتلتيكو مدريد منذ 2011، وقاده لتحقيق ألقاب الدوري الإسباني وكأس إسبانيا والسوبر الإسباني والدوري الأوروبي.