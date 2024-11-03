تصرف غير متوقع من سون بعد استبداله خلال مباراة في الدوري الإنجليزي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) لقطات مصورة تظهر رد فعل اللاعب هيونغ مين سون على استبداله، خلال مباراة فريقه توتنهام هوتسبير وأستون فيلا، على أرض ملعب الأول، الأحد.

في الدقيقة 56 من زمن المباراة، قرر مدرب فريق "السبيرز"، إنجي بوستيكوغلو، إخراج سون من المستطيل الأخضر وإدخال زميله ريتشارليسون بدلاً عنه.

وحينها بدا هيونغ مين سون متفاجئًا من قرار استبداله، قبل أن يخرج من الميدان ويجلس على دكة البدلاء وسط حالة من عدم الرضا.

وكان سون قد قدم تمريرة حاسمة، ساعد من خلالها في فوز رفاقه على ضيفهم أستون فيلا بأربعة أهداف لواحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، لموسم 2025/2024.