دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خطف البرازيلي بيبي، لاعب نادي بورتو، أنظار المتابعين، بعد أن أظهر الروح الرياضية خلال مباراة فريقه مع إشتوريل برايا، على أرض ملعب الأول، ضمن منافسات الدوري البرتغالي.

ففي الدقيقة 23 من زمن المباراة، كان بيبي في طريقه نحو المرمى بعد أن تحصل على الكرة من تمريرة طويلة، قبل أن يحاول لاعب المنافس، بيدرو أمارال، اللحاق به من أجل إيقافه.

وخلال تنافسهما على الكرة، فقد بيدرو أمارال توازنه وسقط على الأرض مصاباً، ليقوم بيبي بإيقاف الهجمة بدلاً من الانفراد بالحارس والتسديد نحوه.

ودخل الجهاز الطبي لمعالجة بيدرو أمارال، قبل أن يتم إخراجه من الميدان ودخول زميله بيدرو كارفاليو بدلاً عنه.

ولاقى فعل بيبي استحسانًا كبيرًا من الجماهير المتواجدة في المدرجات ومن لاعبي المنافس، إذ وجهوا له التحية.

وكان بورتو قد فاز على ضيفه إشتوريل برايا بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة العاشرة من المسابقة، ليصل الفريق للنقطة 27 في المركز الثاني على سلم الترتيب.