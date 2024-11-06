هذا ما فعله روديغر مع جماهير ريال مدريد بعد الخسارة من ميلان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) لقطات مصورة تظهر ما فعله المدافع الألماني أنطونيو روديغر، مع جماهير فريقه ريال مدريد الإسباني، عقب الخسارة من ميلان الإيطالي، الثلاثاء.

كان روديغر ورفاقه تعرضوا للهزيمة من ميلان بثلاثة أهداف لواحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ) لموسم 2025/2024.

وعقب صافرة النهاية، لم يغادر أنطونيو روديغر أرض ملعب "سانتياغو بيرنابيو" بل استمر داخل المستطيل الأخضر، في الوقت الذي ذهب فيه زملاؤه إلى غرفة الملابس.

وتوجه المدافع الألماني، البالغ من العمر 31 عاما، نحو مشجعي "الميرنغي" المتواجدين في المدرجات، إذ حرص على تحيتهم بعد دعمهم ومساندتهم للفريق.