تداول فيديو يظهر ما فعله رونالدو عند استبداله في مباراة النصر والعين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) فيديو يظهر ما فعله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عند استبداله، في مباراة بين ناديه النصر السعودي والعين الإماراتي، على أرض ملعب الأول بارك، الثلاثاء.

ففي الدقيقة 79 من زمن المباراة، قرر مدرب فريق "العالمي"، ستيفانو بيولي، إخراج رونالدو من المستطيل الأخضر ودخول زميله عبد الرحمن غريب بدلا عنه.

وخلال مغادرته، قام كريستيانو رونالدو بمنح أحد رفاقه شارة القيادة، ووجه للجماهير الحاضرة في المدرجات التحية قبل أن تبادله التحية.

كما حرص النجم البرتغالي، البالغ من العمر 39 عاما، على تشجيع وتحفيز زملائه.

وكان رونالدو سجل هدفا، ساعد من خلاله في فوز النصر على ضيفه العين بنتيجة 1/5، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.