دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراتين ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وضمّت قائمة منتخب "الأخضر" 27 لاعباً، وشهدت عودة متوسط الميدان سلمان الفرج الذي غاب عن الفريق لقرابة عام، وعودة المدافع علي البليهي الذي استبعده المدرب السابق روبرتو مانشيني في فترة التوقف الدولي الماضية، وعودة الظهير ياسر الشهراني الذي غاب لأشهر عن قائمة "الأخضر".

وجاءت القائمة كالتالي: أحمد الكسار، محمد اليامي، عبد الرحمن الصانبي، حامد يوسف، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبد الإله العمري، علي لاجامي، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، سعود عبد الحميد، سعد الناصر، عبد الإله المالكي، عبد الله الخيبري، مصعب الجوير، سلمان الفرج، محمد كنو، سلطان الغنام، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، أيمن فلاتة، سالم الدوسري، عبد الله الحمدان، عبد الله رديف، مروان الصحفي، فراس البريكان، صالح الشهري.

وسيواجه المنتخب السعودي منتخبي أستراليا وإندونيسيا في يومي 14 و19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.