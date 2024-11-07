دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ارتكب لاعب أستون فيلا الإنجليزي، تايرون مينغز، خطأ فادحا خلال مباراة الفريق مع نظيره كلوب بروج البلجيكي، على أرض ملعب الأخير، الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

ففي الدقيقة 51، قام حارس أستون فيلا، إيميليانو مارتينيز، بتنفيذ ركلة المرمى عبر تمرير الكرة إلى زميله، تايرون مينغز، لكن الأخير أعتقد أن اللعب لم يستأنف بعد ليقوم بالتقاط الكرة بيده ويعيدها إلى الحارس.

على أثر ذلك، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح كلوب بروج، وقد نجح اللاعب هانز فاناكين في ترجمتها إلى هدفٍ.

بهذا الهدف، فاز كلوب بروج على ضيفه أستون فيلا، في الجولة الرابعة من مسابقة "تشامبيونزليغ" لموسم 2025/2024.