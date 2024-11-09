دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طُرد عبد الله رديف، لاعب الاتفاق، خلال مواجهة فريقه للهلال، على أرض ملعب المملكة أرينا، الجمعة، وضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري "روشن" السعودي.

ففي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع 90+، أمسك مدافع الهلال، علي البليهي، الكرة على خط الملعب، وسط محاولة من رديف أخذها منه، إذ اعتقد أن رمية التماس لصالح فريقه.

وحينها فقد عبد الله رديف أعصابه، قبل أن يقوم بدفع البليهي في وجهه، ليسقط الأخير أرضاً.

وعلى أثر ذلك، أشهر حكم المباراة، السويسري أورس شنايدر، البطاقة الحمراء بوجه رديف.

وبعد ساعات من المباراة التي انتهت بفوز الهلال على ضيفه الاتفاق بنتيجة 1/3، التقى عبد الله رديف وعلي البليهي مجدداً على هامش التحاقهما بصفوف المنتخب السعودي.

وأثناء وجود بعثة منتخب "الأخضر" في مطار الملك خالد الدولي قبل السفر إلى مدينة ملبورن الأسترالية، فجر السبت، عانق البليهي رديف وتحدثا معاً، إذ حرصا على إنهاء الخلاف بينهما.