دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجّل جمال موسيالا، لاعب بايرن ميونخ، هدفًا مُذهلاّ في شباك سانت باولي، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسيلغا).

وجاء هدف موسيالا عند الدقيقة 22 من زمن المباراة، إذ سدد الكرة ببراعة من منطقة بعيدة عن المرمى لتسكن الشباك، مسجلاً أحد أجمل أهداف مسابقة بوندسيلغا هذا الموسم.

بهدف اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، فاز فريق "البافاري" على مضيفه سانت باولي في الجولة العاشرة.

ووصل جمال موسيالا للمساهمة التهديفية رقم 13 في مختلف مسابقات الموسم الحالي 2025/2024، إذ أحرز 9 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، عقب خوضه 14 مباراة.