واقعة "غريبة" خلال مباراة ريال مدريد وأوساسونا.. هذا ما حدث

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ضربت الإصابات صفوف ريال مدريد خلال مواجهة الفريق لنظيره أوساسونا، على أرض ملعب "سانتياغو برنابيو"، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني (لا ليغا).

وكان 3 لاعبين من فريق "الميرنغي"، رودريغو وإيدير ميليتاو​ ولوكاس فاسكيز، قد تعرضوا للإصابة خلال أول 38 دقيقة من زمن المباراة.

عند الدقيقة 18، شعر رودريغو بآلام وسقط أرضاً، ثمّ خرج من المستطيل الأخضر ودخل زميله إبراهيم دياز بدلاً منه، وحينها ذرف اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً الدموع خلال جلوسه على دكة البدلاء.

وفي الدقيقة 26، تعرض ميليتاو لإصابة خطيرة في الركبة، وتمّ نقله عبر النقالة إلى خارج الميدان، وشُوهد المدافع وهو يبكي عند مغادرته وسط محاولة من زملائه بتهدئته ومواساته.

ودخل راؤول أسنسيو بدلاً عن إيدير ميليتاو، قبل أن يتعرض فاسكيز للإصابة عند الدقيقة 38، وحينها خرج لتلقي العلاج ثمّ عاد إلى أرض الملعب لاستكمال اللعب.

ومع بداية الشوط الثاني، دخل متوسط الميدان الكرواتي لوكا مودريتش بدلاً من لوكاس فاسكيز، الذي لم يعد قادراً على استكمال المباراة.