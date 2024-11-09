دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حضر اللاعب روبن نيفيز مباراة فاز فيها فريقه السابق، وولفرهامبتون واندررز، على ساوثهامبتون بهدفين نظيفين، السبت، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ورحب وولفرهامبتون واندررز بنيفيز، إذ كتب عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا): "مرحبًا بك من جديد في استاد مولينيو".

وأظهرت لقطات مصورة دخول روبن نيفيز للمستطيل الأخضر، وسط تحية الجماهير المتواجدة في المدرجات.

وبيّنت لقطات أخرى تواجد نيفيز في المدرجات، وقيام المشجعين بتحية اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا مجددًا وترديد هُتافات خاصة به.

كان روبن نيفيز قد لعب لوولفرهامبتون واندررز بين عامي 2017 و2023، وشارك خلال هذه الفترة في 253 مباراة سجّل فيها 30 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة.

وانضم نيفيز إلى صفوف الهلال السعودي في صيف 2023، وقد خضع مؤخرًا لعملية جراحية على أثر تعرضه لإصابة سابقة، على أن يعود إلى الملاعب في بداية العام المقبل.