السعودية.. لقاء سلمان الفرج بمدربه رينارد "يشعل تفاعلا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) مع لقاء سلمان الفرج بالمدرب الفرنسي هيرفي رينارد، على هامش التحاق اللاعب بصفوف المنتخب السعودي.

وأثناء تواجد بعثة منتخب "الأخضر" في مطار الملك خالد الدولي قبل السفر إلى مدينة ملبورن الأسترالية، فجر السبت، التقى الفرج برينارد، وحرصا على عناق بعضهما والتحدث معا.

ولعب سلمان الفرج، البالغ من العمر 35 عاما، تحت قيادة هيرفي رينارد بين يوليو/ تموز 2019 ومارس/ آذار 2023.

وكان الفرج غاب عن قائمة المنتخب السعودي منذ قرابة عام بقرار من المدرب السابق، روبرتو مانشيني، قبل أن يقرر رينارد، العائد مؤخرا لمنصب المدير الفني لمنتخب "الأخضر"، استدعاء سلمان للقائمة.

وينتظر المنتخب السعودي مواجهة منتخب أستراليا على أرض الأخير، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الثالث في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.