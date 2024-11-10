قائمة جديدة لمنتخب مصر.. ما موقف محمد صلاح وعمر مرموش؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، السبت، قائمة الفريق، لخوض مباراتين في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

وفيما ضمّت القائمة 25 لاعبًا، شهدت غياب نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، ومحمد النني وإمام عاشور ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة، وتواجد عمر مرموش، إضافة إلى دعوة متوسط ميدان سيراميكا كليوباترا، محمود زلاكا، للمرة الأولى.

وجاءت القائمة على الشكل التالي:

حرّاس المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، المهدي سليمان، محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، محمد شحاته، حسام عبد المجيد، محمد أحمد ربيعة، محمد حمدي، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي.

خط الوسط: مروان عطية، محمود صابر، عمر كمال، نبيل عماد دونجا، ناصر ماهر، مصطفي فتحي، طاهر محمد طاهر، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمود عبد الحفيظ زلاكا، محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: أسامة فيصل، مصطفي محمد.

ويواجه منتخب "الفراعنة"، الذي ضمن تأهله لبطولة القارة السمراء، منتخبي الرأس الأخضر وبوتسوانا في يومي 15 و19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.