دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ودّع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه في نادي إنتر ميامي كأس الدوري الأمريكي، بعد خسارتهم سلسلة الدور الأول للإقصائيات أمام نادي أتلانتا يونايتد.

وكان نادي إنتر ميامي قد فاز على منافسه أتلانتا يونايتد بهدفين لواحد في المباراة الأولى، قبل أن يخسر بذات النتيجة في المباراة الثانية.

وفي المباراة الثالثة والفاصلة، فجر الأحد، تعرض نادي إنتر ميامي للهزيمة من ضيفه أتلانتا يونايتد بثلاثة أهداف لاثنين.

وعند الدقيقة 65 من زمن المباراة الأخيرة، سجّل ميسي هدف نادي إنتر ميامي الثاني من كرة رأسية، وحينها حاول النجم الأرجنتيني الحصول على الكرة سريعاً من أجل العودة في المباراة، بعد أن أصبحت النتيجة تشير للتعادل 2/2.

وشُوهد حارس مرمى المنافس، براد غوزان، وهو يحاول أن يمنع ليونيل ميسي من الحصول على الكرة، ليقوم لاعب نادي إنتر ميامي، ليوناردو كامبانا، بدفع الحارس ويسقط أرضاً.

كما تدخل زميل ميسي، لويس سواريز، إذ قام المهاجم الأوروغوياني بالصراخ بوجه حارس المرمى، قبل أن ينهي حكم المباراة الخلاف.