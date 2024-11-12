دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على لاعب منتخب مصر السابق علي غزال، بتهمة "الاستيلاء على أموال المواطنين" مقابل استثمارها بعائد مادي بمنطقة التجمع الأول، إضافة إلى تهربه من 26 حكما قضائيا بـ"تبديد وإيصالات أمانة"، بحسب بوابة صحيفة الأهرام الحكومية.

وأفادت بوابة الأهرام، الاثنين، أن الأجهزة الأمنية في القاهرة تلقت بلاغات من لاعبين كرة قدم وأشخاص آخرين يتهمون غزال، بـ"النصب عليهم".

وأضافت أن رجال المباحث تبين إليهم أن لاعب منتخب "الفراعنة" السابق "امتنع على تسديد أرباح للمجنى عليهم بعد استثمارها في شركة للاستيراد والتصدير مقابل الحصول على أرباح، إلا أنه لم يلتزم بعد ذلك بتسديد الأرباح، قبل أن يتم القبض عليه".

ماذا نعلم عن علي غزال؟

يبلغ من العمر 32 عاما، إذ ولد في 1 فبراير/ شباط 1992، ونشط في مركز الدفاع، بدأ مسيرته الكروية في 2013 واعتزل اللعبة في 2023.

لعب لأندية ناسيونال ماديرا وفييرينسي البرتغاليين وفانكوفر وايتكابس الكندي ولاريسا اليوناني وجويزهو زيتشينغ الصيني وسموحة المصري، ومثل منتخب بلاده في 11 مباراة دولية، قدم خلالها تمريرة حاسمة واحدة.