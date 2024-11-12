دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد الظهير الأيسر الاسكتلندي أندرو روبرتسون على منتقدي مستواه مع نادي ليفربول الإنجليزي هذا الموسم 2025/2024.

كان روبرتسون أحد أبرز العناصر في صفوف فريق "الريدز" منذ الانضمام إليه في عام 2017، لكنه عانى من حجز مكانه في التشكيل الأساسي في المباريات الماضية.

قال أندرو روبرتسون للصحفيين: "في آخر مباراتين كنتُ على مقاعد البدلاء وواجهت شكوكًا (حول أدائي) لأول مرة منذ فترة طويلة ولأول مرة في هذا النادي، لكن أحاول أن أثبت للناس أن المشككين على خطأ مرة أخرى"، وفقًا لموقع "يورو سبورت".

وأضاف: "لقد غبتُ عن فترة ما قبل الموسم (فترة التحضير)، وهو أمر غير مثالي لأي لاعب، ثم عانيتُ من مشاكل في الكاحل، وتعرضتُ لإصابة أخرى في الكاحل خلال مباراة سابقة مع وولفرهامبتون واندررز، واستغرق الأمر بعض الوقت حتى أستعيد عافيتي".

وتابع: "من الواضح أن استبعادي من بعض المباريات كان محبطاً، أريد أن ألعب كل المباريات بالطبع، لكن هذا لم يكن ممكنًا، كنتُ أعلم أنه في المرة القادمة التي تتاح لي فيها فرصة، سوف أستغلها وهذا ما حاولت القيام به".

وأوضح: "أنا الآن أكبر سنًا وأكثر حكمة بكثير مما كنت عليه عندما جئت، عندما جئت لأول مرة كنت أبلغ 23 عامًا فقط، وكانت هذه أول مرة ألعب فيها لصالح نادٍ كبير، لقد كنتُ هنا لمدة 7 سنوات وفزتُ بكل شيء، وشاركت في الكثير من المباريات الكبيرة، لقد اكتسبت خبرة أكبر كثيرًا، وأصبحت أفضل كثيرًا في التخلص من كلّ شيء، مثل ردود الفعل المبالغ فيها وأشياء من هذا القبيل".

وأردف روبرتسون: "هذه هي كرة القدم وهذا ما يحدث هذه الأيام، يمكن للناس أن يستبعدوني كما يحلو لهم، لكنني سأحاول دائمًا الاستمرار في العمل، ومواصلة التحسن، لقد حاولت القيام بذلك وآمل أن أكون قد أظهرت ذلك في مباراة الفريق الأخيرة ضدّ أستون فيلا".

وكشف أندرو روبرتسون أنه تحدث مع المدير الفني، أرني سلوت، حول مستواه، إذ قال: "المدرب منفتح وصادق للغاية، لقد تحدثنا مرات عدة وكانت المحادثات دائمًا جيدة، هناك احترام متبادل بيننا حتى لو لم نتفق على تشكيلات الفريق، لقد حدث هذا مع يورغن كلوب، وحدث مع مدرب إسكتلندا، ولدي دائمًا احترام للمدرب، إنه يعرف خبرتي في غرفة تبديل الملابس وكيف أحاول مساعدة الجميع".

وأتمّ روبرتسون: "أحب أن أبدأ المباراة وأكون على أرض الملعب، ولكن عندما لا أكون على أرض الملعب، أحاول أن أكون محترفًا قدر الإمكان، وأحاول فقط أن أتحدث في الملعب وأنتظر فرصتي".