مصر.. حبس إمام عاشور 6 أشهر بتهمة "الاعتداء على فرد أمن"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قضت محكمة مصرية بحبس لاعب الأهلي إمام عاشور، في قضية تعديه على فدر أمن في مول شهير بالقاهرة.

وقررت محكمة جنح مستأنف في مدينة الشيخ زايد، الثلاثاء، قبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم براءة، اللاعب، والقضاء مجددًا بحبسه 6 أشهر، بحسب موقع بوابة صحيفة الأهرام الحكومية.

في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كانت محكمة الجنح قضت ببراءة عاشور في التهمة الموجهة إليه، قبل أن يتم تقديم استئناف على حكم البراءة.

وأفادت بوابة الأهرام أنه جاء في البلاغ المقدم من فرد الأمن في وقت سابق أن إمام عاشور وآخرين اعتدوا عليه، بعد زعم اللاعب، البالغ من العمر 26 عامًا، أن زوجته تعرضت للتحرش في المول.

وقال فرد الأمن إن عاشور "سبّه واعتدى عليه وأمسك بملابسه وجذبه بشدة حتى سقط على الأرض، ثم تدخل رفاقه واعتدوا عليه بالضرب فتسببوا في إصابته، ودخوله في حالة إغماء قبل أن يستفيق مرة أخرى"، وأشار إلى أن اللاعب ومن معه انصرفوا من المول بعد الاطمئنان على أنه "لم يُصب بأذى".

ولفت فرد الأمن إلى أنه فوجئ بـ"ثورة إمام عاشور واعتدائه عليهم، رغم أن زوجته تعرضت على حد قولها للتحرش الساعة 5:00 صباحًا، في وجود عدد كبير من أفراد الأسرة، ولم تبلغ الأمن بالواقعة نهائيًا، وبالتالي لم يتمكن رجال أمن المول من مساعدتها"، وفقًا لبوابة الأهرام.

وكانت النيابة قد استمعت لأقوال لاعب الأهلي بشأن الحادثة، إذ أكد أنه ذهب إلى المول بعد تلقيه اتصالاً من زوجته يفيد بتعرضها للتحرش، نافيًا اعتدائه على فرد الأمن.