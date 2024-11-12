وفاة لاعب منتخب الإكوادور عن عمر يناهز 22 عامًا

(CNN)-- تُوفي اللاعب الإكوادوري ماركو أنجولو، عن عمر يناهز 22 عامًا، حسب بيان للاتحاد الإكوادوري لكرة القدم.

قال الاتحاد الإكوادوري: "يعرب الاتحاد عن أعمق تعازيه في وفاة ماركو أنجولو، الذي دافع بموهبته وتفانيه عن ألوان بلادنا في كل فرصة، لم يكن لاعباً متميزًا فحسب، بل كان أيضًا زميلاً رائعاً في الفريق".

وأضاف: "لقد ترك حزنًا عميقًا في قلوبنا، وخاصة في قلوب أولئك الذين رافقوه في رحلات ومعسكرات تدريبية ومباريات لا حصر لها، ارقد بسلام يا ماركو".

وكان ماركو أنجولو، لاعب وسط نادي ليغا دي كيتو الإكوادوري، في المستشفى في العناية المركزة منذ تعرضه لحادث سير في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وذكرت صحيفة "El Universo" الإكوادورية أن ماركو أنجولو أصيب في الرأس والرئة في الحادث، وخضع لعمليات جراحية متعددة.

كما تُوفي لاعب كرة قدم آخر، وهو مدافع إنديبندينتي جونيورز، روبرتو كابيزاس، في الحادث، حسبما أعلن ناديه في ذلك الوقت، وكذلك صديق له.

كانت آخر مباراة لماركو أنجولو مع نادي ليغا دي كيتو في 6 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، أي قبل يوم واحد من الحادث.

فيما مثّل ماركو أنجولو منتخب بلاده في مباراتين وديتين ضدّ منتخبي العراق وأستراليا.