(CNN)-- تمّ إيقاف أحد حكام الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، ديفيد كوت، بعد انتشار مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يدلي بتعليقات سلبية حول ليفربول والمدير الفني السابق للنادي، يورغن كلوب.

ونُشِر الفيديو، الذي لم تتحقق منه شبكة CNN، على منصة إكس (تويتر سابقًا)، الاثنين الماضي.

وليس من الواضح من قام بتصوير المقطع، والذي يبدو أنه يظهر ديفيد كوت، أحد أكثر الحكام خبرة في إنجلترا، وهو يدلي بتعليقات مهينة حول أداء ليفربول ومدربه كلوب، إلى جانب رجل آخر غير معروف.

وعندما سُئلت هيئة التحكيم "PGMOL"، المسؤولة عن الحكام في إنجلترا، عن محتوى الفيديو، قالت لشبكة CNN إن الحكم "تم إيقافه بأثر فوري في انتظار إجراء تحقيق كامل"، وأضافت أنها لن تدلي بأي تعليق آخر حتى "تكتمل عملية التحقيق".

كما طلبت شبكة CNN من هيئة التحكيم "PGMOL" التعليق نيابة عن ديفيد كوت، الذي لم يتحدث علناً عن الحادث.

تولى ديفيد كوت إدارة مباريات البريميرليغ منذ عام 2018، وكان بعضها من أكبر المباريات في كرة القدم الإنجليزية خلال تلك الفترة، وقاد مؤخراً مباراة بين ليفربول وأستون فيلا، السبت الماضي.

ويبدو أن الفيديو يظهر ديفيد كوت وهو يتحدث عن مباراة أدارها في عام 2020 بين ليفربول وبيرنلي، والتي انتهت بالتعادل 1/1، وكان يورغن كلوب، الذي رحل عن ليفربول نهاية الموسم الماضي، قد انتقد طريقة اتخاذ الحكم للقرارات خلال تلك المباراة.

وفي الفيديو، يبدو أن ديفيد كوت استخدم شتائم لوصف المدرب الألماني، إذ وصفه بـ "المتغطرس".

وتواصلت شبكة CNN مع ليفربول ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز للتعليق، فيما قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لشبكة CNN إنه على علم بالحادث ويجري تحقيقاً فيه.