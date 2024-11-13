دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستقبل المنتخب العراقي نظيره الأردني في ملعب مدينة البصرة الرياضية، في الساعة 8:15 (بتوقيت دبي) و 7:15 (بتوقيت مكة) من مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الثالث في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

في آخر 3 مواجهات بين المنتخبين، فاز منتخب "النشامى" في مباراة واحدة مقابل التعادل في مباراتين.

بينما يلتقي المنتخب السعودي مع منافسه الأسترالي، على أرض ملعب الأخير، في الساعة الواحدة (بتوقيت دبي) والثانية (بتوقيت مكة) من ظهر غدٍ الخميس.

خلال آخر 5 لقاءات بينهما، تفوّق "الكنغر الأسترالي" في مرتين مقابل مرة واحدة لمنتخب "الأخضر" فيما سيطر التعادل في مناسبتين.

في الجولة ذاتها، يلعب المنتخب الكويتي مع المنتخب الكوري الجنوبي والمنتخب البحريني مع المنتخب الصيني، والمنتخب الفلسطيني مع المنتخب العُماني والمنتخب الإماراتي مع منتخب قيرغيزستان والمنتخب القطري مع المنتخب الأوزبكي.