مرشح وحيد لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم.. من يكون؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أُغلِق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، السبت، وقد تقدمت قائمة واحدة بأوراق الترشح، تصدرها هاني أبو ريدة.

وضمّت قائمة أبو ريدة، المرشح الوحيد لرئاسة اتحاد كرة القدم في السنوات الأربع المقبلة: خالد محمد علي الدرندلي، أحمد محمد حلمي أحمد الشريف، محمد محمود يونس الشربيني، وليد عمر عبد الجواد درويش، مصطفى عبد اللّٰه إبراهيم أبو زهرة، طارق محمد محمد محمد أبو العينين، محمد أحمد فؤاد حسين أبو حسين، إيناس محمد علي مظهر.

وأوضح الاتحاد المصري عبر حسابه في منصة فيسبوك أن هناك مرشحين احتياطيين ضمن القائمة، هم: أشرف محمد موسى حسن، جمس حنا جرس جاد الرب، هيام محمد محمد بركة.

ومن المتوقع أن يتم تزكية هذه القائمة في الجمعية العمومية المحددة للانتخابات في 10 ديسمبر/ كانون الأول.

هاني أبو ريدة (71 عامًا)، هو لاعب كرة قدم سابق، تولى مناصب إدارية، منها: رئيس الاتحاد المصري وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي (فيفا) وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي (كاف).