دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، السبت، إلقاء شرطة البصرة القبض على أشخاص متهمين بتزوير بطاقات دخول ملعب جذع النخلة، لحضور المباراة الأخيرة بين منتخبي العراق والأردن.

قالت وزارة الداخلية عبر حسابها في منصة فيسبوك: "أثناء دخول الجماهير إلى ملعب البصرة الدولي لمتابعة مباراة المنتخب الوطني ونظيره الأردني، تمكنت مفارز قيادة شرطة محافظة البصرة من القبض على عدد من المتهمين بحوزتهم 159 بطاقة دخول مزورة، فضلاً عن مبالغ مالية".

وأضافت الوزارة: "بعد التحقيق معهم، أفاد المتهمون بأن صاحب شركة للسياحة والسفر هو المسؤول عن بيع هذه البطاقات لهم بحكم مسؤوليتهم عن رابطة مشجعين".

وأكملت: "تم تشكيل فريق عمل أمني لاستدراج المتهم بالتعاون مع الشركة المنظمة للمباراة، والقبض عليه برفقة متهمين آخرين، وخلال التحقيقات اعترف المتهم الرئيس بقيامه بتزوير وبيع ما يقارب 450 بطاقة".

وكان منتخب "أسود الرافدين" قد تعادل مع ضيفه، منتخب "النشامى"، سلبيًا، الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الثالث في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

بعد التعادل، يمتلك كل واحد منهما 8 نقاط في المركزين الثاني والثالث على سلم ترتيب المجموعة الثانية.