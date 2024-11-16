أصيب برأسه وذرف الدماء.. اعتداء على مدرب المكسيك بعد مباراة هندوراس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرض مدرب منتخب المكسيك، خافيير أغيري، للاعتداء، عقب مباراة الفريق مع منتخب هندوراس، على أرض ملعب الأخير، فجر السبت، ضمن منافسات دور الثمانية لدوري الأمم في اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف).

كان منتخب هندوراس قد تغلّب على ضيفه، منتخب المكسيك، بهدفين دون رد سجلهما اللاعب لويس بالما.

بعد صافرة النهاية وأثناء توجه أغيري نحو مدرب المنافس، رينالدو رويدا، لمصافحته، ألقت الجماهير مقذوفات على مدرب منتخب المكسيك.

وألحقت علبة مياه غازية معدنية الإصابة برأس خافيير أغيري وذرف الدماء، قبل أن يتدخل أحد أفراد الجهاز الطبي لمعالجته.

ولم يظهر أغيري، الذي سبق وأن تولى تدريب منتخب مصر، رد فعل غاضب حول الحادث.



