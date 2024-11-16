معاقبة نادي ليون الفرنسي بالهبوط المؤقت إلى الدرجة الثانية.. ما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت رابطة الدوري الفرنسي، الجمعة، أن لجنة الإشراف على مالية الأندية في البلاد قضت بهبوط نادي أولمبيك ليون مؤقتا إلى دوري الدرجة الثانية، بسبب مشاكل مالية.

وقالت الرابطة إن نادي أولمبيك ليون سيخضع "لمراقبة رواتب اللاعبين وسيُمنع من التعاقدات، إلى جانب هبوط الفريق كإجراء احترازي في نهاية الموسم الرياضي الحالي"، وذلك بعد أن أجرت لجنة الإشراف على مالية الأندية مراجعة للعديد من الفرق الفرنسية، وفقا لموقع "يورو سبورت".

وتبلغ ديون نادي أولمبيك ليون قرابة 508 ملايين يورو (قرابة 535 مليون دولار)، إذ لديه ثاني أكبر فاتورة أجور بين أندية دوري الدرجة الأولى، بحسب تقارير صحفية.

وتقرر أن يهبط نادي أولمبيك ليون إلى مصاف الدرجة الثانية في حال عدم حل أزمته المالية، بغض النظر عن ترتيبه في مسابقة "ليغ 1" هذا الموسم 2025/2024.

وتعود ملكية نادي أولمبيك ليون إلى رجل الأعمال الأمريكي جون تيكستور، رئيس مجموعة "إيغل فوتبول".