دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) مع فيديو يظهر ما فعله كريستيانو رونالدو مع أطفال من حاملي الكرات، خلال مباراة بين منتخب بلاده البرتغال ونظيره البولندي، على أرض ملعب الأول، الجمعة.

وكان رونالدو سجل هدفين، ساعد من خلالهما في فوز منتخب بلاده على ضيفه بنتيجة 1/5، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية لموسم 2025/2024.

وبين الفيديو المتداول كريستيانو رونالدو وهو يقوم بمعانقة أطفال من حاملي الكرات على خط الملعب، إذ حرص على الاحتفال معهم بعد تسجيله للهدف الأول من علامة الجزاء.

وبَاتَ برصيد رونالدو 910 هدفا مع منتخب بلاده ومع مختلف الأندية التي لعب لها خلال مسيرته الكروية، ليكون اللاعب الأكثر هزا للشباك على مر التاريخ.

وعزز النجم البرتغالي، البالغ من العمر 39 عاما، من صدارته لترتيب هدافي المباريات الدولية، برصيد 216 هدفا.