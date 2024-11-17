دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت ماريا لويزا غروس، حارسة مرمى بايرن ميونخ، عن إصابتها بالسرطان، لتغيب عن صفوف النادي ومنتخب ألمانيا إلى أجل غير مسمى.

وذكرت البالغة من العمر 23 عاماً أن الفحوصات الطبية أثبتت معاناتها من ورم خبيث، على أن تبدأ العلاج المناسب والتركيز على التعافي.

عقب إعلان إصابتها، كتب حساب فريق "البافاري" على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "نحن جميعاً معك يا ماريا، نرسل إليك الكثير من القوة وأطيب التمنيات بالشفاء العاجل".

كما كشف نادي بايرن ميونخ عن توصله إلى اتفاقٍ مع حارسة المرمى يقضي بتجديد عقدها بشكل مبكر ولموسم إضافي، حتى يونيو/ حزيران 2026.

وكانت ماريا لويزا غروس قد انضمت لصفوف فريق "البافاري" في يوليو/ تموز 2019، ومنذ ذلك الحين لعبت 81 مباراة، وظفرت بلقب الدوري الألماني 3 مرات.