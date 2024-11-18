(CNN) – تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، مع لقطة ظهور من قالت وسائل إعلام سعودية إنه محافظ صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، ياسر الرميان، أثناء حضور نزال UFC309 برفقة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وأظهرت لقطات نشرتها قناة "العربية" السعودية من النزال جلوس من يُعتقد أنه الرميان إلى جانب ترامب أثناء متابعة النزال الذي حضره أيضا رجل الأعمال والمعين وزيرا للكفاءة الحكومية في أمريكا، إيلون ماسك، وعدد من الشخصيات البارزة.

ولم تتمكن CNN من التأكد بشكل مستقل من هوية الشخص الظاهر مع ترامب.

وظهر محافظ صندوق الاستثمارات العامة في بعض اللقطات وهو يتحدث إلى الرئيس الأمريكي المنتخب، في حين بدا واقفا خلفه أثناء مصافحة ترامب للفائز في النزال الرئيسي، جون بونز.

وأشار العديد من مستخدمي "إكس" إلى دلالات وجود الرميان مع ترامب في هذه المناسبة الرياضية وسط توقعات بعلاقات دافئة بين واشنطن والرياض في فترة ولاية ترامب الثانية.

وقبل أيام قليلة نشرت الصفحة الرسمية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي خبر فوز الرميان بجائزة أيزنهاور للتحول العالمي خلال حفل توزيع جوائز أيزنهاور العالمية "تقديراً لجهوده في قيادة الصندوق الذي يساهم بدوره في تحقيق التحول لاقتصاد المملكة تماشياً مع رؤية السعودية 2030 وصناعة أثر إيجابي على العالم".