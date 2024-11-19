بهذه الطريقة.. لاعب الإمارات يسجل هدفًا مُذهلاً في مرمى قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجّل فابيو دي ليما، لاعب منتخب الإمارات، 3 أهداف في مرمى منتخب قطر، في الشوط الأول من مباراة المنتخبين على أرض استاد آل نهيان، الثلاثاء.

وجاء الهدف الثالث لليما بطريقة جميلة للغاية في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع 45+، إذ سدد الكرة ببراعة من ركلة ثابتة لتسكن الزاوية اليسرى لحارس مرمى المنافس، مسجلاً أحد أجمل أهدافه مع منتخب بلاده.

وقاد فابيو دي ليما منتخب "الأبيض" إلى إنهاء أول 45 دقيقة من المباراة متقدمًا بنتيجة 0/3، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ووصل اللاعب، البالغ من العمر 31 عامًا، للمساهمة التهديفية رقم 22 مع منتخب الإمارات، إذ أحرز 15 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة، عقب خوضه 33 مباراة دولية.