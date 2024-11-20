(CNN)-- أثارت مقاطع فيديو انتشرت لليندا مكماهون التي اختارها الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمنصب وزيرة التعليم، تفاعلا بعد أن استذكر مستخدمون لمنصة إكس، تويتر سابقًا، لقطات لها داخل حلبة مصارعة المحترفين (WWE)، الأربعاء.

وتداول مستخدمون لمنصة إكس مقاطع فيديو تُظهر لقطة لمكماهون داخل حلبة "WWE"، وهي تقوم بصفع ابنتها ستيفاني مكماهون.

وانتشر مقطع فيديو آخر لمكماهون أثناء قيام المصارع الشهير كين بتمثيل ضربها وكذلك الحال مع المصارع الشهير الآخر ستيف أوستن وسط تفاعل على اختيار ترامب لها لمنصب وزيرة التعليم.

وعملت مكماهون أيضًا بمنصب الرئيس التنفيذي السابقة لشركة مصارعة المحترفين WWE، التي أسستها مع زوجها فينس مكمان، وبصفتها رئيسة WWE، أشرفت ليندا مكمان على تحولها من شركة مصارعة ترفيهية صغيرة إلى إمبراطورية إعلامية متداولة، قبل أن تعلن استقالتها من منصب الرئيس التنفيذي في عام 2009.