دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال مدرب نيوكاسل يونايتد، إيدي هاو، إن تجديد عقد المدير الفني بيب غوارديولا مع مانشستر سيتي "أمر جيد لكرة القدم الإنجليزية".

وكان فريق "السيتيسينز" كشف مؤخراً عن استمرار غوارديولا في منصبه لعامين إضافيين، وتحديدا حتى 2027.

والجمعة، تحدث إيدي هاو لوسائل الإعلام عن تجديد عقد المدرب الإسباني، قائلا: "سررت بسماع ذلك، وعلى محمل الجد، أعتقد أنه ساهم كثيراً في كرة القدم الإنجليزية".

وأضاف: "أعتقد أنه أحدث ثورة في طريقة لعب العديد من الفرق، أنه موهوب بشكل لا يصدق، وأعتقد أنه من الجيد لكرة القدم الإنجليزية أن يظل هنا، سيستمر في تطوير أسلوبه، ومن المحتمل أن يستمر الناس في اتباعه، ومن ناحية المنافسة، أعتقد أن هذا يجعل الدوري الإنجليزي الممتاز هو الأفضل في العالم".

فيما قال أرني سلوت، مدرب ليفربول: "إنها أخبار جيدة لمانشستر سيتي وللدوري لأن الجميع يريد أفضل المدربين وأفضل اللاعبين هنا، إنه بالتأكيد أحد أفضل المدربين، وربما يكون أفضلهم على الإطلاق".

من جانبه، قال بيب غوارديولا، الذي حقق 18 لقبا مع فريق "السيتيسينز": "العقد موجود، أود البقاء لمدة عامين آخرين، لكنني أعلم أنه إذا لم تكن النتائج جيدة فلن يستمر عقدي لمدة عامين، الأمر نفسه ينطبق على اللاعبين".

وتابع: "لدينا بعض اللاعبين الرائعين والأسطوريين هنا، ولكن عليك أن تؤدي بشكل جيد، إذا لم تؤدي بشكل جيد، فسوف يقول مالك النادي ورئيسه وجماهيره: ما الذي يحدث؟ علينا أن نتغير".

وأردف غوارديولا: "الجميع تحت الضغط، وأنا أول من يتعرض للضغوط، أعتقد أننا نستحق الاستمرار، نظرا لما فعلناه في السنوات الأخيرة، لكن في الوقت نفسه، يتعين علينا أن نفعل ذلك مرة أخرى، يتعين علينا أن نكون في المقدمة، وإذا لم نكن كذلك، يتعين على النادي أن يجد حلاً".