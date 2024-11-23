دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص جمهور نادي فالنسيا على تكريم ضحايا الفيضانات المميتة التي شهدها الإقليم مؤخراً، وأدت إلى حالات وفاة وإصابات، خلال مباراته مع نادي ريال بيتيس، السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني (لا ليغا).

قبل صافرة بداية المباراة، رفع المشجعون في ملعب ميستايا "تيفو" ولافتات تحمل رسالة تكريم للضحايا والبلدات المتضررة، وعُزِف النشيد الإقليمي فيما وقف لاعبو الناديين دقيقة صمت.

وكان لاعبو نادي فالنسيا قد ارتدوا قمصانا باللون الأسود على أن يتم بيعها لاحقاً بالمزاد العلني، وتخصيص إجمالي عائدات المباراة للبلدات الأكثر تضرراً من الفيضانات.

كما أظهر لاعبو الناديين الدعم والتعاطف عقب ما حدث في الإقليم، عند احتفالهم بأهدافهم في المباراة، التي انتهت بفوز نادي فالنسيا بنتيجة 2/4 في الجولة الرابعة عشرة من مسابقة "لا ليغا".