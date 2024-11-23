ماذا قال ميسي عن أداء برشلونة هذا الموسم تحت قيادة فليك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بأداء ناديه السابق، برشلونة الإسباني، هذا الموسم 2025/2024، تحت قيادة المدير الفني هانزي فليك.

ويتصدر "الفريق الكتالوني" سلم ترتيب الدوري الإسباني (لا ليغا) في الموسم الجاري برصيد 33 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي، ريال مدريد، كما حقق 3 انتصارات في دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

وقال ميسي لقناة "TV3" الكتالونية: "أنا فخور للغاية برؤية الطريقة التي يظهر بها الفريق الأول في الوقت الحالي، إن تشكيلة برشلونة مذهلة، رغم أنها لا تفاجئني، إنها ليست بالأمر الجديد، فقد حدث هذا دائماً، أو على الأقل منذ أن وصلت إلى النادي وأنا في الثالثة عشرة من عمري"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف: "من المذهل أن يحصل اللاعبين الشبان على فرص خلال العامين الماضيين، عندما تضع ثقتك فيهم، فهذه هي الطريقة التي يستجيبون بها، لأنهم يعرفون النادي أفضل من أي شخص آخر".

وتابع قائلاً: "إنهم معتادون على اللعب بهذه الطريقة منذ أن كانوا صغاراً، وإذا أتيحت لهم الفرصة، فسيظهرون بشكل جيد، كما حدث في عصرنا".

وأكمل: "لا يزال في أذهاننا العودة للعيش في برشلونة، أنا وزوجتي وأولادي نفتقد برشلونة كثيراً، لدينا أصدقاء هناك وتركنا الكثير من الأشياء خلفنا عندما انتقلنا".

وأردف ليونيل ميسي: "أطفالي ولدوا في كتالونيا، لقد عشت معظم حياتي هناك وأشعر أنني من برشلونة، لا أحد يعرف إلى أين ستقوده الحياة، لكن نيتي هي العيش في برشلونة لأنها موطننا".

وحول هذه التصريحات من ميسي، قال فليك: "شرف لي أن أسمع مثل هذه الكلمات اللطيفة من أفضل لاعب في تاريخ برشلونة".