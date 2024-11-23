لقطة بين رونالدو وناتشو خلال مباراة في الدوري السعودي تشعل تفاعلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع لقطة مصورة تظهر لقاء كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، مع ناتشو، مدافع القادسية، على هامش مباراة الفريقين، الجمعة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

قبل صافرة البداية وفي ممر ملعب الأول بارك، التقى رونالدو بزميله السابق في ريال مدريد الإسباني، ناتشو، إذ حرص على معانقته والتحدث معه.

وتجدد العناق بين المهاجم البرتغالي (39 عاماً) والمدافع الإسباني (34 عاماً)، داخل المستطيل الأخضر، عند إجراء الحكم قرعة الاختيار ما بين تنفيذ ركلة البداية أو جهة المرمى.

ونشر حساب دوري "روشن" الرسمي صورة من لقاء الثنائي، وعلّق قائلاً: "من ريال مدريد إلى ‎#دوري_روشن_السعودي، رحلة النجمين مستمرة لكن الذكريات تظل خالدة".

وسبق لكريستيانو رونالدو وأن لعب بجوار ناتشو في فريق "الميرنغي" لسنوات عدّة، وحققا معاً عدداً من الألقاب، أبرزها: دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإسباني وكأس إسبانيا.

وفاز القادسية على مضيفه النصر بهدفين لواحد، في الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.