هدف لاعب أرسنال في مرمى نوتينغهام فورست يثير تفاعلاً.. كيف سجّله؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجّل توماس بارتي، لاعب أرسنال، هدفًا مذهلاً في مرمى نوتينغهام فورست، خلال مباراة الفريقين على ملعب الإمارات، السبت، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وجاء هدف بارتي عند الدقيقة 52 من زمن المباراة، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، مسجلاً أحد أروع أهدافه بقميص فريق "الغانرز".

وتفاعل مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) مع هدف اللاعب الغاني، البالغ من العمر 31 عامًا، ومنهم من وصفه بالهدف "العالمي".

والهدف هو الثاني لتوماس بارتي في مسابقة البريميرليغ هذا الموسم 2025/2024، إذ سبق أن هزّ شباك نادي أستون فيلا في أغسطس/ آب الماضي.