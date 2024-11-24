دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دافع ميكل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، عن لاعبه بوكايو ساكا، بعد مزاعم عن تهرب الأخير من الانضمام لمنتخب إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

وكان ساكا من بين 8 لاعبين قد انسحبوا من معسكر منتخب "الأسود الثلاثة"، وحينها شنّ هاري كين هجوماً على زملائه في المنتخب عقب انسحابهم، قائلاً: "من الواضح أن ما حدث كان مخزياً، أعتقد أن هذه فترة صعبة من الموسم، وربما تم استغلال ذلك قليلاً (من قِبل اللاعبين)".

وسجّل بوكايو ساكا هدفاً وصنع آخر، قاد من خلالهما فريق "الغانرز" للفوز على نظيره نوتينغهام فورست بنتيجة 0/3، على أرض ملعب الإمارات، أمس السبت، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وقال ميكل أرتيتا للصحفيين، رداً على انتقادات شككت في إصابة لاعبه ساكا مؤخراً، والتي منعته من التواجد مع منتخب بلاده: "حسناً، يمكننا إظهار نتيجة التصوير بالرنين المغناطيسي، الأمر بسيط للغاية، كان هناك تواصل واضح بين الطاقم الطبي لنادي أرسنال والمنتخب الإنجليزي"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف: "ساكا لم يفعل أي شيء، كان غائباً وكان بحاجة إلى بعض الوقت للتعافي، لقد شارك في جلسة تدريبية واحدة فقط في الآونة الأخيرة".