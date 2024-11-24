دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة بين نادي ليفربول ونظيره ساوثهامبتون على أرض ملعب الأخير، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، حالة تحكيمية قد أثارت جدلاً واسعاً.

فعند الدقيقة 40 كانت النتيجة تشير لتقدم الفريق الضيف، "الريدز"، بهدف دون رد، قبل أن يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح صاحب الأرض والضيافة، ساوثهامبتون.

وكان مدافع نادي ليفربول، أندرو روبرتسون، قد عرقل لاعب المنافس، تايلر ديبلينغ، ورأى الحكم أن العرقلة وقعت داخل الصندوق، لينال نادي ساوثهامبتون ركلة جزاء.

واعتبر بعض المتابعين أن العرقلة وقعت خارج الصندوق وليس بداخله، في حين قال حساب رسمي يتبع لهيئة التحكيم "PGMOL"، المسؤولة عن الحكام في إنجلترا، على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "تمّ التحقق من صحة ركلة الجزاء بعد تدخل روبرتسون على ديبلينغ".

وأضاف: "رأى حكام تقنية الفيديو المساعد الـ(VAR) أنه لا يوجد دليل قاطع على أن الاحتكاك وقع خارج منطقة الجزاء".

ونجح اللاعب آدم أرمسترونغ في ترجمة ركلة الجزاء إلى هدفٍ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1 بين الفريقين.