إيقاف مباراة بين نانت ولوهافر في الدوري الفرنسي.. ما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توقفت مباراة بين نادي نانت ونظيره لوهافر، التي أقيمت على أرض ملعب "لا بوجوار"، الأحد، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

كانت المباراة قد توقفت لدقائق خلال الشوط الأول، بسبب أعمال شغب من الجماهير المتواجدة في المدرجات، إذ رموا مقذوفات على المستطيل الأخضر.

وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع 90+ وعندما كانت النتيجة تشير لتقدم الفريق المضيف، لوهافر، بهدفين نظيفين، قرر الحكم جيروم بريسارد إيقاف المباراة مرة أخرى بسبب تكرار أعمال الشغب من أنصار نادي نانت، اعتراضًا على أداء الفريق.

وحينها عاد اللاعبون إلى غرفة الملابس وقام رجال الأمن بإخراج المشجعين وإخلاء المدرجات، قبل أن يتم استئناف المباراة بعد توقف دام قرابة 35 دقيقة.

بعد العودة، نجح نادي لوهافر في إنهاء المباراة لصالحه بهدفين مقابل لا شيء، في الجولة الثانية عشرة.

ويعاني نادي نانت من سوء النتائج هذا الموسم 2025/2024، إذ يقع في المركز السادس عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 10 نقاط.