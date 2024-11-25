ماذا فعل رونالدو عند رؤيته لخوسيلو على هامش مباراة النصر والغرافة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) لقطات مصورة تظهر لقاء كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، مع خوسيلو، مهاجم الغرافة القطري، على هامش مباراة الفريقين، الاثنين.

وفاز النصر على منافسه الغرافة بنتيجة 1/3، وكان من نصيب رونالدو هدفين، فيما أحرز خوسيلو هدف فريقه الوحيد.

قبل إطلاق صافرة البداية وفي ممر استاد البيت، التقى رونالدو بخوسيلو، إذ حرص على معانقته والتحدث معه.

وسبق لكريستيانو رونالدو (39 عامًا) وخوسيلو ( 34 عامًا) في صفوف ريال مدريد الإسباني، وحققا مع "الميرنغي" عددًا من الألقاب.

وتأتي مواجهة النصر مع مضيفه الغرافة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025/2024.