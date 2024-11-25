إيفان توني "ينفجر" في ليلة فوز الأهلي السعودي على العين الإماراتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز النادي الأهلي السعودي على منافسه العين الإماراتي بنتيجة 1/2، في مباراة أقيمت على أرض استاد هزاع بن زايد، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وجاء هدفا فريق "الراقي" عن طريق مهاجمه إيفان توني، الذي شارك كبديلٍ، عند الدقيقتين 70 و74، بصناعة زميله رياض محرز من كرة رأسية وتسديدة داخل منطقة الجزاء، بينما جاء هدف نادي العين الوحيد عن طريق لاعبه كاكو في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع 90+، بتسديدة صاروخية من داخل الصندوق.

بهذا الفوز، وصل النادي الأهلي للنقطة 15 في صدارة جدول ترتيب الدور الأول من المسابقة الآسيوية، فيما تجمد رصيد نادي العين عند نقطة واحدة في المركز الثاني عشر والأخير.

فيما وصل توني، الذي غاب عن المباريات الماضية بداعي الإصابة، للمساهمة التهديفية رقم 9 مع فريق "الراقي"، الذي انضم إليه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إذ سجّل 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وأثار تألق توني حالة من التفاعل بين جماهير الأهلي السعودي، الذين وصفوا أداء اللاعب بأنه يشبه "الانفجار".